Vestibulinho das Etecs divulga locais de prova no dia 11

A próxima etapa do calendário para o vestibulinho das Etecs (Escolas Técnicas Estaduais) do CPS (Centro Paula Souza) será a divulgação dos locais de prova, no dia 11 de dezembro, a partir das 15h. A informação estará disponível na área do candidato do site vestibulinhoetec.com.br.

O exame do processo seletivo para o primeiro semestre de 2025 será aplicado no dia 15 de dezembro, às 13h30. No dia 18 de dezembro, a partir das 15 horas, será feita a divulgação dos gabaritos. Por fim, no dia 13 de janeiro, também a partir das 15 horas, será realizada a divulgação da classificação geral dos estudantes.

O vestibulinho das Etecs para o primeiro semestre de 2025 oferece vagas para cursos técnico, ensino médio integrado ao técnico, ensino médio em diferentes itinerários formativos, articulação da formação profissional média e superior e especialização técnica. Nos próximos dias, serão divulgadas as vagas e os cursos para cada unidade.