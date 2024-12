Mauá elege dez propostas para o meio ambiente durante conferência

Mauá realizou no último sábado sua 1ª Conferência Municipal do Meio Ambiente, com o tema “Emergência Climática: O Desafio da Transformação Ecológica”, o evento, promovido pela Prefeitura por meio da Secretaria de Meio Ambiente, reuniu cerca de 200 participantes na Escola Estadual Professora Therezinha Sartori, na Vila Noêmia.

Ao final do evento, foram sistematizadas dez propostas prioritárias, que serão apresentadas nas conferências estadual e nacional do meio ambiente em 2025. Entre as principais demandas estão ações voltadas para mitigação de eventos climáticos e justiça ambiental.

“Mauá avançou significativamente na área de saneamento básico, tornando-se referência nacional. Conseguimos reduzir drasticamente o despejo de esgoto nos córregos da cidade, especialmente no Rio Tamanduateí, cuja preservação é essencial, já que suas nascentes estão em nosso município. Agora, nossa meta é ir além. É importante reforçar que cuidar do meio ambiente é um compromisso de todos. Não é apenas uma responsabilidade dos gestores públicos, mas um dever que precisa ser compartilhado por toda a comunidade e a sociedade como um todo”, declarou o prefeito Marcelo Oliveira.

Segundo a BRK, concessionária responsável pelos serviços de esgotamento sanitário em Mauá, a cidade se destaca na Região Metropolitana por ter atingido índices de 91% de tratamento e 95% de coleta de esgoto.

O secretário de Meio Ambiente, Helcio Silva, destacou que a natureza tem dado sinais de que mudanças precisam ser realizadas o quanto antes. “É necessário pensar e por em prática ações que possam mitigar os possíveis danos que as cidades possam sofrer com os efeitos das mudanças climáticas, por isso vemos essa conferência como um passo fundamental”, comentou.

SANTO ANDRÉ

Também no sábado, foi realizada a Conferência Municipal do Meio Ambiente de Santo André. O evento aconteceu na Emea (Escola Municipal de Educação Ambiental) Parque Tangará/Parque Escola e também elegeu dez propostas contra as mudanças climáticas.