Após internação de neto, mãe de Viih Tube revela outro problema de saúde na família: Deus no controle mesmo

Após o pronunciamento de Viih Tube e Eliezer sobre a saúde de Ravi, Viviane Di Felice também usou suas redes sociais para falar sobre alguns assuntos, incluindo a recuperação do bebê, que segue internado desde o último dia 24 de novembro.

Através de alguns vídeos nos stories, ela contou que o quadro do pequeno está evoluindo bem:

- Tivemos tantos desafios naquele hospital. Só eu e a Viih sabemos, e o Eli também, que ficou o tempo todo junto. E agora o meu neto. Como diz a minha filha, Deus está no controle e dói mesmo ser um testemunho. Ravi é uma benção. Realmente, o quadro dele está indo muito bem, é uma coisa que tranquiliza. E eu estou precisando de algo que me tranquilize, pelo menos do lado do meu neto, contou.

Em seguida, muito emocionada, Viviane relatou que precisou viajar às pressas para lidar com um problema de saúde da sua mãe, que está prestes a completar 90 anos de idade:

- Sábado eu vim para Sorocaba às pressas porque a minha mãe começou a passar mal. Ela vai já vai fazer 90 anos, está há quatro anos acamada. Nos últimos meses, ela foi muito para o hospital. Inclusive eu pedi a Deus para que ela não fosse ao hospital na hora que o Ravi fosse nascer. Graças a Deus ela não foi. Eu consegui dar o suporte para a minha filha, ficar com o meu neto, mas agora a minha mãe piorou o quadro dela, ela teve um AVC. Estou indo para o hospital, já estou aqui desde sábado. Deus no controle mesmo.

No final ela agradeceu por todas as mensagens de carinho e garantiu que está bem:

- Eu estou bem. A gente aguenta. Deus não dá uma cruz para a gente maior do que a gente consegue carregar. Eu saí de São Paulo no sábado a tarde, e eu vi o Ravi durante a tarde, vi que ele está bem. Ele está no melhor hospital, com os melhores médicos, assistência é maravilhosa. Agora tenho que dar essa atenção para a minha mãe, mas também estou ligada em São Paulo. Obrigada pelas orações, apoio e tudo.