Enzo Celulari mostra primeiro encontro dos caçulas de Claudia Raia e de Edson Celulari

Em vídeo publicado nesta segunda-feira, dia 2, Enzo Celulari compartilhou um momento fofo com seus seguidores. O influenciador registrou o primeiro encontro de Luca e Chiara, que são filhos caçulas de Claudia Raia e Edson Celulari com seus respectivos cônjuges.

Ao lado da irmã Sophia, ele apareceu sentado na sala com os bebês, se divertindo. Na legenda da publicação, ele escreveu:

Registro íntimo e cheio de amor de um dos dias mais emocionantes das nossas vidas - o primeiro encontro dos 4 irmãos. Amo vocês infinito.

Nos comentários, Claudia Raia escreveu:

Que coisa amada.

E Jarbas Homem de Mello se derreteu com a cena:

Que momento!! Foi muito lindo e emocionante.

Karin, esposa de Edson Celulari, também morreu de amores com os irmãos se divertindo juntos:

Que encontro doce e afetuoso. Lindo ver esse amor de irmãos. Amo vocês.

Irmã babona, Sophia Raia também expressou seu sentimento:

Eles transformam o nosso mundo.

Vale pontuar que Enzo, de 27 anos de idade, e Sophia, de 21 anos de idade, são frutos do antigo relacionamento dos atores, que foram casados de 1993 até 2010. Já Chiara é fruto da união de Celulari com Karin Roepke, com quem está junto desde 2011 e se casou em 2017. Já Luca é o filho mais novo de Claudia Raia com Jarbas Homem de Mello, ator com quem vive um relacionamento há 11 anos.