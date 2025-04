Horóscopo: previsão dos signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião deste sábado (5)

O que os astros têm a revelar sobre o seu destino? As influências cósmicas desempenham um papel importante em nosso estado de espírito, em nossas decisões e no rumo que seguimos na vida. Confira as previsões do horóscopo para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião e descubra de que forma o movimento dos planetas pode impactar sua rotina, suas relações e seus planos.

Hoje, busque paz e sossego enquanto a Lua agita seu astral. Descanse, reflexão e tomada de decisões são favorecidos graças a sua intuição afiada. Trabalhará bem agindo nos bastidores. O romance pode passar por um período de calmaria, mas os momentos íntimos prometem ser poderosos. Um amor secreto pode agitar seu coração!

Cor: Amarelo-Ouro

Desfrute de uma vibração amigável e sossegada hoje!Ouça diferentes perspectivas e aprimore suas habilidades de relacionamento. A companhia de amigos promete risadas e momentos harmoniosos. Buscando um novo amor? Encontre os pontos em comum para criar conexões duradouras.

Cor: Prata.

Sábado de foco e ambição turbinados! Aproveite o dia para pensar no futuro, encarando possíveis desafios e identificando novas oportunidades. Se estiver pensando em mudança, que tal começar pelo seu visual? Se já tem seu amor, planeje um futuro juntos.

Cor: Magenta.

Sábado promete animação e aprendizado - ótimo para focar em projetos colaborativos. Planeje uma viagem ou simplesmente saia e encontre seus amigos para diversão garantida. No romance, tudo leve e com possibilidade de novas paqueras, talvez até alguém de outra cidade.

Cor: Verde.