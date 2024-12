Queda de energia ainda mantém velocidade reduzida na Linha 10-Turquesa

Uma queda de energia na subestação de São Caetano, na Linha 10-Turquesa, tem causado transtorno nesta segunda-feira (2). Segundo a CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), o episódio começou às 17h42 e causou uma interdição a partir da Estação Mauá (com sentido a Rio Grande da Serra), já que os passageiros desceram na via.

De acordo com comunicado da empresa, para saírem do vagão desabastecido, os usuários acionaram um botão de emergência e agentes de segurança compareceram ao trecho para auxílio no deslocamento.

"A CPTM pede desculpas pelos transtornos gerados e informa que já entrou em processo de normalização desde às 18h25", completa a nota.