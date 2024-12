Anchieta registra lentidão nos dois sentidos

Na Anchieta, o congestionamento ocorre no sentido São Paulo entre os km 13 e 10 e do km 21 ao 17, além do sentido litoral, entre os km 63 e 65. Já na Imigrantes, o tráfego está lento no sentido capital, do km 23 ao 14.

Nos demais trechos, a movimentação é considerada normal. No sentido litoral da Imigrantes, a restrição para veículos pesados segue em vigor entre os km 62 e 40.

O SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes) opera no modelo 5x5, com três faixas liberadas para cada sentido na Imigrantes e duas em cada direção na Anchieta. A concessionária informou que a operação segue normalizada.