Laila Zaid divide opiniões ao falar sobre decoração de Natal de Virginia Fonseca: Será que tô sendo chata demais?

Eita! Laila Zaid usou suas redes sociais para opinar sobre a luxuosa decoração de Natal de Virginia Fonseca. Através de um vídeo, a atriz falou do excesso da influenciadora e se é realmente necessário o que ela fez.

A artista também deixou claro que não é nada pessoal, que tudo está lindo, mas algo não estaria batendo.

Parece um shopping, mas só a casa da Virgínia no Natal. Existem limites pra enfeitar seu Natal? Ou o nascimento do Cristo? Jesus nasceu numa majedora, né? Numa estribaria e isso até onde eu sabia é pra que a gente refletisse a importância da simplicidade... Já num sei mais nada, alguém aí me ajuda!?

Em seguida ela explicou o motivo de ter levado a discussão para web:

Eu quis trazer isso aqui pra vocês porque, sério, a gente precisa se perguntar: Como o Natal pode transmitir amor, paz e união se a gente tá transformando tudo num espetáculo de resíduos que afetam o meio ambiente e os seres vivos? Alguém da antropologia, me acode aqui. Será que tô sendo chata demais ou faz sentido repensar como a gente anda celebrando o Natal?

Através dos comentários, alguns internautas também deixaram suas opiniões:

Virgínia trabalha e paga tudo com o dinheiro dela, não pega dinheiro do governo, ela ajuda ongs de crianças e doou 1 milhão paga o Teleton, a gente não tem que achar nada, só admirar essa decoração que está linda, ela faz o melhor pra ela e pra família dela, disse uma.

Eu estou sem palavras. É uma inversão de valores tão completa, que preciso elaborar aqui, comentou uma segunda.

