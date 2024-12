Artista plástico Henrique Belotti abre exposição na Galeria Petit

A Galeria Petit abre as portas hoje para a exposição de arte Entre Formas e Cores, de Henrique Bellotti, artista nascido em São Bernardo e residente em Santo André. O lançamento será durante o evento Sundays Head’s Art, promovido pelo salão de beleza Head’s Art, das 10h às 16h.

A mostra reúne dez telas criadas exclusivamente para a exposição, além de quatro malas customizadas e três latas de spray apresentadas em caixas de acrílico. O destaque é a instalação Capela Sertaneja, que conecta o público às referências que inspiraram o artista durante o processo criativo, criando uma experiência imersiva de memórias e histórias.

Henrique Bellotti é artista plástico, muralista e designer de interiores. Desenvolve obras que transitam entre a pintura contemporânea e a street art, frequentemente incorporando elementos do folclore e da cultura brasileira.

Premiado como novo talento da arte contemporânea brasileira em 2012, Bellotti participou de exposições individuais e coletivas no Brasil, Estados Unidos, Europa e África. Entre seus destaques, estão uma obra exposta no MuBE (Museu Brasileiro da Escultura) e uma intervenção permanente em uma escadaria pública em Minsk, Belarus.

O evento é aberto ao público, que poderá desfrutar de drinks e petiscos, além da curadoria musical da DJ Nas Nuvens, com participação do DJ Zero Macgaren.