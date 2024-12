Jardim Stella e Jardim Pilar ganham praça revitalizada

Moradores do Jardim Stella e do Jardim Pilar acompanharam ontem a entrega da Praça Júlio Dantas pela Prefeitura de Santo André. Revityalizado, o espaço ficou fechado para a realização de obras por um trimestre e recebeu espaço pet, academia do idoso, quadra de areia, pista de caminhada em pedrisco, além de mesas para piquenique e jogos.

Com o investimento de R$ 1,75 milhão, a área de convivência ainda obteve sofreu intervenções na quadra poliesportiva, com a colocação de um novo piso, demarcação e instalação da rede de proteção. Além disso, a academia ao ar livre e os playgrounds passaram por manutenções e ganharam equipamentos.

Parte do mobiliário foi construído pela Fabrinq (Fábrica de Brinquedos) da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, que utiliza as árvores que caem na cidade e as transformam em mesas e demais estruturas.

O prefeito Paulo Serra (PSDB) e o secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos, José Antônio Ferreira, caminharam por toda extensão do espaço verde, que será voltado ao esporte, ao lazer e à cultura de pessoas todas as idades. A abertura coroa o alcance da marca de 108 praças e parques entregues na gestão.

Na ocasião, o chefe do Executivo recordou sua última visita ao local e o encontro com uma das moradoras, dona Ilda Gomes Giusti, 88 anos. “Ela havia me falado: ‘Prefeito, será que eu vou morrer sem ver a praça pronta?’. Eu falei há pouco que agora está pronta e que ela aguente firme para aproveitar. Qualidade de vida não é só saúde ou ter uma cidade segura. Qualidade de vida é isso que a gente está fazendo aqui hoje (ontem)”, disse Serra.

A aposentada, que mora há 16 anos no entorno, definiu a entrega como “uma benção de Deus”. “Falei mesmo para o prefeito que a gente está acostumada com tanta promessa, que ia morrer sem ver essa praça pronta. Mas (o trabalho) foi muito bem cumprido”, comentou ela, destacando as novas árvores plantadas e a melhoria na calçada da Rua Júlio Dantas.