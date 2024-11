Príncipe Harry e Meghan Markle não teriam sido convidados para Natal da Família Real, diz revista

Que climão! Segundo uma fonte da revista People, Príncipe Harry e Meghan Markle não foram convidados para o Natal da Família Real Britânica em Sandringham.

A fonte revelou que o duque e a duquesa de Sussex não receberam um convite para a reunião real de Natal. O casal, que deve passar as férias nos Estados Unidos, não participa da comemoração com a família real desde 2018, ano em que se casaram.

Harry e Meghan também não foram convidados para o Trooping the Colour em junho, a celebração anual do aniversário do Rei Charles, que ocorreu um mês depois que o príncipe e seu pai não se encontraram quando o duque de Sussex estava no Reino Unido para a celebração do décimo aniversário dos Jogos Invictus.