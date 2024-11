Ator de Harry Potter é condenado a pagar 13 milhões de reais para o Reino Unido

Eita! Rupert Grint, o eterno Rony Weasley da saga Harry Potter, foi condenado a pagar 13 milhões de reais para a Receita Federal do Reino Unido após perder uma batalha judicial sobre seus impostos de renda. As informações foram divulgadas pela BBC na última sexta-feira, dia 29.

O ator estava na justiça desde 2019 quando o HMRC, órgão responsável pelo pagamento dos impostos britânicos, abriu uma investigação sobre uma quantia de dinheiro que ele recebia onde é o único acionista que havia sido tributado.

Em sua defesa, os advogados do artista entraram com um recurso e apelaram alegando que o dinheiro havia sido declarado como um ativo de capital. No entanto, o juiz do caso, rejeitou a contestação.

Essa não é a primeira vez que Rupert está em uma disputa judicial tributária. Em 2019 ele precisou desembolsar seis milhões de reais por conta de uma ação que perdeu, envolvendo uma restituição de imposto.