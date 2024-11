Palavra do Leitor - 30 de novembro de 2024

IPTU de Diadema

‘José de Filippi reduz de 15% para 5% desconto na quitação do IPTU à vista’ (Política, ontem). Vinte anos de governos do PT... Favelas e moradores de rua aumentaram. Pobres de esquerda,ainda aplaudem.

Elizeu Thevo

Praça da República

Os senhores conselheiros do Conpresp (Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo) devem decidir se cercam ou não a Praça da República, nosso micropul-mão verde no Centro novo de São Paulo. Eu, mesmo não sendo uma sumidade no assunto, parto do seguinte princípio: o que é bonito tem que ser conservado: coreto, chafariz, lago artificial. O que não pode é um sujeito com um carrinho pegar entulho na Martins Fontes Augusta ou São Luiz e despejar tudo na praça. Ou outros sem-noção tocarem fogo à noite para se aquecerem – pior, usando árvores praticamente centenárias. Sem contar o cheiro nauseante de urina e fezes quando se usa escadas rolantes para acessar o Metrô. São Paulo é tão difícil às vezes. A praça, com seus pássaros, serve de descompensação. Para muitos, tem de ser conservada para futuras gerações, lembrando que ali existe outro marco histórico: o antigo Colégio Caetano de Campos.

João Camargo

Capital

Pacote econômico – 1

‘Mercado reprova pacote do governo e faz dólar tocar R$ 6’ (www.dgabc.com.br). No “mercado” existem investidores e especuladores. Ambos só visam o maior lucro, uns com caráter social e outros não. Então o governo tem que achar o meio-termo para agradar a todos. Não fazer igual à Argentina, que está agradando o “mercado” e jogando 60% da população na miséria.

Miguel De La Casa

São Bernardo

Pacote econômico – 2

A apresentação do tão esperado pacote não surpreendeu os economistas e o dólar mostrou sua cara. Além de ser modesto, trouxe medidas insuficientes. Foi uma frustração depois de todo carnaval feito. E pela primeira vez o dólar chegou a bater na casa dos R$ 6. Um absurdo. Um governo que prioriza a receita e não o corte de gastos está preocupado em esfolar o bolso do trabalhador que já não suporta mais pagar tantos impostos e, que se pudesse, confiscaria o dinheiro alheio. Interessante que o governo não chamou o Congresso para gastar e agora o Congresso é chamado para ajudar? Lula arriscou sua popularidade apresentando a conta para os brasileiros pagar. Resta saber até quando mais impostos virão para pagar a conta desse governo perdulário. No Brasil quem trabalha e recebe mais de R$ 50 mil é perseguido pelo governo. Os únicos que não são perseguidos são os corruptos. Esses sim, nadam de braçadas. Pois é, esse governo odeia o capitalismo e se pudesse confiscaria o dinheiro alheio.

Izabel Avallone

Capital

Pacote econômico – 3

É surreal ver quem ganha um salário mínimo preocupado com a taxação extra nos salários de quem recebe a partir de R$ 50 mil!

Anselmo Brusquer

São Bernardo

Enel – 1

‘Enel SP: Chuva afetou fornecimento de energia de 109 mil imóveis na área de concessão’ (www.dgabc.com.br). Quero só ver o Tarcísio renovando o contrato por mais 30 anos!

Badu Frigatto

Santo André

Enel – 2

Essa semana a Prefeitura de Santo André retirou duas árvores aqui no bairro, ambas saudáveis e longe da rede elétrica. A culpa não é só da Enel

Pascoal Souza

