Santo André recebe saldão especial da Feira de Brechós neste sábado

Roupas, calçados, camisas de futebol, peças vintage, polos, jaquetas, vestidos e muito mais estarão à disposição do público neste sábado (30), das 10h às 18h, para uma edição Saldão Especial da Feira de Brechós, no Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes, em Santo André. Serão mais de 50 expositores e 80% do acervo estará com valor promocional.

O evento visa promover o vestuário e a moda sustentável, reúne expositores da economia criativa da região do ABC e tem como objetivo ser uma alternativa de entretenimento, dando apoio à cena local e ocupando espaços públicos. A entrada é gratuita e a classificação é livre.

Além dos itens à venda, haverá stand de trocas de roupas ‘Trocaria’, no qual os visitantes podem levar no máximo 5 peças em perfeito estado de conservação (sem manchas, furos ou bolinhas e limpas). Os itens são avaliados e recebem de 1 a 3 pontos, de acordo com tipo e condição, e a pessoa recebe os créditos ara escolher outras peças para renovar o guarda-roupas. Não são aceitas roupas infantis, sapatos, roupas íntimas ou de banho, itens para pets ou decoração.

A estrutura do evento contará ainda com apresentações musicais e opções gastronômicas, além de ser pet friendly, ou seja, ambiente familiar para todos poderem aproveitar.