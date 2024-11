Mil CircoLartes realiza atividades gratuitas na semana inclusiva

O grupo Mil CircoLartes participará do evento TransformARTE, no Centro Cultural Vila Nogueira, em Diadema, com o espetáculo “Pequenos Artistas”, em 1° de dezembro, às 10h. A apresentação será realizada pelo grupo CAPSIJ de Diadema, formado por jovens que, além de utilizarem serviços de saúde mental, são aprendizes da arte circense com o Mil CircoLartes. O objetivo do TransformARTE é promover a inclusão social e o bem-estar por meio da arte, oferecendo uma oportunidade para que pessoas com deficiência e quem recebe acompanhamento psicológico ou psiquiátrico possam se expressar, se desenvolver e participar de atividades culturais.

Ao longo da performance, as crianças e os jovens artistas do CAPSIIJ - Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil, de 08 a 17 anos, mostram como a arte circense pode ser um caminho para o desenvolvimento pessoal e coletivo, Entre os números circenses terá: mágica, malabares e equilibrismo.

Além disso, o Mil Circolartes fará dois espetáculos circenses para toda a família, como parte do encerramento das oficinas culturais do Centro Cultural Vila Nogueira. Às 10h30, terá a apresentação de circo “O Estranho Mundo de Jack”, inspirada no clássico cinematográfico que explora a importância de respeitar as raízes e identidade, através de uma jornada de autodescoberta e reflexão sobre os papéis que os seres humanos desempenham no mundo.

Já às 11h10, terá o espetáculo “Divertidamente”, baseado no filme homônimo, para trazer ao palco um olhar profundo sobre a importância de compreender e respeitar as emoções. O espetáculo utiliza a linguagem circense para abordar, de forma lúdica e envolvente, a complexidade das emoções humanas, incentivando a empatia, o autoconhecimento e a conexão com os sentimentos.

Serviço:

Mil CircoLartes na Semana Inclusiva

Local: Centro Cultural Vila Nogueira

Horários:

10h Transformarte: Espetáculo circence “Pequenos Artistas”

10h30: Espetáculo circence “O Estranho Mundo de Jack”

11h10: Espetáculo circence “Divertidamente”

Endereço: Rua Marcos de Azevedo, 240 – Vila Nogueira - Diadema - Região metropolitana de São Paulo.

Mais informações: www.milcircolartes.com.br / Instagram: @milcircolartes