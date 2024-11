Documentário de Maurício Kubrusly acompanha rotina do jornalista com a esposa

No dia 4 de dezembro, o público poderá acompanhar o documentário Kubrusly: Mistério Sempre Há de Pintar por Aí. A produção retrata a história de um dos mais brilhantes jornalistas de cultura do Brasil, e resgata sua trajetória com imagens de arquivo e depoimentos de amigos e profissionais que trabalharam com ele.

Diagnosticado com Demência Fronto Temporal, Maurício Kubrusly não reconhece a sua própria história. A doença consumiu suas lembranças e afetou a capacidade de ler e escrever. Atualmente, ele vive com a mulher, Beatriz Goulart, em uma comunidade à beira-mar no Sul da Bahia.

A produção é uma grande história de amor e acompanha a rotina de Kubrusly com a esposa, mostrando que ela faz de tudo para mantê-lo produtivo, dentro das possibilidades dele, cercando-o de cuidados e fazendo o possível para preservar a sua memória.

Além disso, ela também promove um reencontro entre o jornalista e Gilberto Gil, que relembra uma crítica que o jornalista fez ao cantor, há 50 anos.

Produzido pelo Jornalismo da Globo, tem direção de Caio Cavechini e Evelyn Kuriki, que também assina o roteiro.