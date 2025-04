Morre Clem Burke, lendário baterista do Blondie, aos 70 anos

O baterista Clem Burke, conhecido por sua longa trajetória com a banda Blondie, morreu aos 70 anos. A notícia foi confirmada nesta segunda-feira (7) por meio de uma nota divulgada nos perfis oficiais do grupo nas redes sociais.



Burke enfrentava um câncer, condição que, segundo a banda, manteve em sigilo durante o tratamento. “Clem era mais do que um músico excepcional. Ele foi uma força criativa vital para o Blondie e uma presença marcante em todos os palcos por onde passou”, escreveu o grupo no comunicado.



Nascido em Nova Jersey, nos Estados Unidos, Burke integrou o Blondie desde a formação original, em meados da década de 1970. Com seu estilo vigoroso, ajudou a definir a sonoridade da banda, que misturava punk, pop e new wave.

Fora do Blondie, o baterista colecionou colaborações com ícones do rock. Ele gravou e se apresentou com nomes como Bob Dylan, Iggy Pop, Joan Jett e Pete Townshend. Em 1987, chegou a assumir temporariamente as baquetas do Ramones, usando o pseudônimo de "Elvis Ramone".



Reconhecido por sua energia de palco e dedicação ao ofício, Clem Burke era considerado um dos grandes bateristas do rock. Sua morte representa uma perda significativa para a música.