Poucos amigos, irmãos como padrinhos e cardápio... Confira tudo sobre o casamento intimista do Luan Santana e Jade Magalhães

Celebração de muito amor! Luan Santana e Jade Magalhães estão à espera da primeira filha e, em meio ao momento tão especial, decidiram reunir poucos amigos e a família para oficializar a união na última quinta-feira, dia 28.

De acordo com o portal Leo Dias, Luan e Jade oficializaram a união no papel na casa deles, localizada em Alphaville, São Paulo. Logo após a cerimônia, o casal foi jantar com alguns amigos em um restaurante na mesma região.

Os pombinhos não publicaram fotos nas redes sociais, mas algumas fotos vazaram, como detalhes do cardápio, que contou com três etapas: entrada, prato principal e sobremesa. De entrada, o casal optou por bruscheta de tomate e muçarela de búfala, focaccia de fermentação natural e manteiga temperada e queijo taleggio na massa folhada com geleia de damasco.

Já no principal, os convidados desfrutaram de filé mingnon ao molho dijon e risoto de grana padano e nhoque ao molho branco trufado e crisp de parma. E por fim, na hora da sobremesa foi servido gelato artesanal, bolo de baunilha, caramelo de noz e brigadeiro e docinhos.

Para o momento especial, Luan e Jade escolheram pessoas importantes para serem padrinhos: a irmã do cantor, Bruna Santana, e o irmão da influenciadora, Pedro.

Em outro registro divulgado nas redes sociais também foi possível ver os looks escolhidos pelos pombinhos.

Ainda, de acordo com Leo Dias, uma fonte próxima ao casal informou que eles irão realizar uma festança de casamento quando Serena estiver grande e conseguir levar as alianças no altar.

Felicidades ao casal!