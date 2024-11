Ana Maria Braga toma mamadeira e cai no riso: Eu não tive a fase oral

Momento engraçado! Ana Maria Braga divertiu a manhã no Mais Você desta sexta-feira, dia 29, e tirou boas risadas dos apresentadores que estavam com ela. Após tomar mamadeira a apresentadora soltou uma frase engraçada e logo caiu no riso:

- Eu não tive a fase oral.

Nas redes sociais, ela escreveu:

É, minha senhora. Sextamos por aqui. Explicamos: A fase oral é uma das etapas do desenvolvimento psicossexual proposta por Freud, que ocorre nos primeiros meses de vida. Durante essa fase, a boca é a principal zona erógena do bebê, e suas necessidades de prazer estão ligadas a atividades como mamar e explorar objetos com a boca. Freud acreditava que as experiências e conflitos nessa fase poderiam influenciar a personalidade futura, com comportamentos relacionados a desejos de prazer ou frustração ligados à boca, como comer em excesso, fumar ou falar demais.

Além da mamadeira, Ana Maria também fez insetos para comer e serviu até seus cinegrafistas com o prato exótico. Antes de provar, a apresentadora teve uma reação engraçada ao ver um vídeo de um influenciador digital comendo os animais.