Em férias familiar, Wanessa Camargo e Marcus Buaiz aproveitam momentos de descanso em parques diferentes

Passeio em família! Wanessa Camargo está curtindo as férias ao lado dos seus filhos e de seu ex-marido, Marcus Buaiz, em Orlando, nos Estados Unidos. Os dois foram casados por 15 anos, de 2007 a 2022, e tiveram José Marcus, de 12 anos de idade, e João Francisco, de dez anos. Além deles, a atual noiva do empresário, Isis Valverde, e a mãe da cantora, Zilú Godói, também estão na viagem.

Embora estejam na mesma cidade e curtindo os famosos parques do local, os dois ainda não se encontraram no passeio e na última quinta-feira, dia 28, foram a parques temáticos diferentes. Marcus foi com Isis Valverde, os herdeiros e o filho da atriz, Rael, de seis anos de idade, fruto do seu antigo relacionamento com o modelo André Resende, no Magic Kingdom, enquanto Wanessa e sua mãe foram ao Animal Kingdom, ambos da Disney.

Isis, emocionada por estar pisando lá pela primeira vez, comentou:

- Mentira, eu quero entrar! Olha o castelo, gente. Eu, com 37 anos de idade, nunca tinha vindo à Disney. Eu trabalho desde os 17 e acabou que nunca consegui. Olha isso! Estou enlouquecida! Hoje estou enlouquecida!

Nos Stories, ela publicou várias fotos dos meninos curtindo, e abraçadinhos, e escreveu:

Coisa mais linda.

Já Wanessa mostrou o momento de descanso e diversão ao lado da mãe, Zilu, também nas redes sociais. Ela ainda compartilhou uma sequência de cliques com outro passeio com os filhos, feito anteriormente no parque da Universal, e se derreteu pelos momentos vividos:

Dumpzinho de momentos felizes! Amados, eu volto a ser criança com eles, eu estou curtinho muito, Orlando realmente é um lugar feliz! E tudo isso só está rolando porque tenho parceiros MARAVILHOSOS que me abraçaram nessa jornada, na qual eu sou muito grata! Meu amor todinho por vocês. Calma que essa trip ainda não acabou! Muitas aventuras pela frente! Estão gostando?