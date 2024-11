Luciana Gimenez surge de bota ortopédica em evento

Luciana Gimenez machucou o pé e precisou imobilizá-lo, mas não deixou a lesão a impedisse de seguir com seus compromissos e surgiu em um evento fashion em São Paulo, que aconteceu na noite da última quinta-feira, dia 28, usando uma bota ortopédica.

A apresentadora, que bateu o dedinho do pé direito no trava-porta fixado no chão de sua casa, precisou ir ao hospital para fazer exames como raio-x. Nos Stories do Instagram, ela compartilhou diversos registros na unidade de saúde. Enquanto realizava a radiografia, a artista lamentou:

- Era só o que me faltava agora.

Mais tarde exibiu a imagem do dedo lesionado no raio-x e escreveu:

Afe.

Apesar de ter precisado usar a bota imobilizadora, Luciana colocou um ousado vestido preto e saiu para o evento promovido por uma grife. Ela publicou alguns vídeos da noite em seu perfil em que surgia posando no local e aproveitando muito a noite.