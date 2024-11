Policial civil reage a assalto no Jardim Ipanema; suspeito é morto

Um policial civil foi alvo de uma tentativa de roubo que resultou em uma troca de tiros e morte de um dos suspeitos na noite de quarta-feira (27), no bairro Jardim Ipanema, em Santo André.

Segundo o boletim de ocorrência, por volta das 20h30, o agente aguardava sua namorada em frente à casa dela quando foi abordado por quatro indivíduos em três motos. "Um dos indivíduo aproximou-se do veículo da vítima aparentemente já com armas em punho e em seguida ocorreram disparos trocados entre a vítima e o autor do crime", diz o BO.

O assaltante, identificado como João Vitor Balbino dos Santos, 26, foi atingido no tórax e morreu no local, enquanto o policial foi baleado no rosto e socorrido por uma equipe da Polícia Militar para o CHM (Centro Hospitalar Municipal) de Santo André. Os outros suspeitos fugiram após o ocorrido.

A perícia realizada no local encontrou projéteis e cápsulas de munição, além de coletar imagens iniciais para a investigação. O caso foi registrado no 6° Distrito Policial como latrocínio tentado, legítima defesa e óbito decorrente de intervenção policial.