Luísa Sonza abre o coração ao dizer que não se sente mais confortável em mostrar o corpo: Diminuíam meu trabalho

Dona de um estilo autêntico para se vestir, Luísa Sonza deu uma declaração sincera ao programa Ambulatório da Moda na última quarta-feira, dia 27. Aos 26 anos de idade, a cantora que começou a carreira fazendo covers na adolescência, falou sobre como lida atualmente com a sexualização de seu corpo.

- Eu acho que tinha uma certa inocência nesse negócio de mostrar corpo e da forma como eu me via. Porque, para mim, estava me sentindo bonita e gostosa, e tudo bem. Não me sexualizava como as pessoas faziam.

A loira relatou que diminuíam seu trabalho e que isso acarretou evitar mostrar seu corpo:

- Quando comecei a sentir esses efeitos desta sexualização, comecei a ter aversão disso. Vi as pessoas me levando pra um lugar de diminuir meu trabalho. Essas coisas fizeram com que eu não me sentisse mais confortável em mostrar meu corpo e me sentir sensual. E eu acho que isso é um grande problema. É muito triste isso ter acontecido.

A moda para Luisa vem como uma forma de ampliar sua forma de expressão.

- Eu gosto de ser profunda nas coisas e a moda vem como um complemento do que já existe na música e no interior. Então, a gente vai colocando isso para fora.