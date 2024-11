Bruna Biondi lança candidatura à presidência da Câmara de São Caetano

A vereadora Bruna Biondi (Psol), anunciou nesta quinta-feira (28) sua candidatura à presidência da Câmara Municipal de São Caetano. Eleita com 5.548 votos como a mais votada da próxima legislatura, a representante do mandato coletivo "Mulheres por Mais Direitos", busca apoio da população para fortalecer sua campanha em um cenário desafiador, marcado pela predominância de forças conservadoras na Casa.

A eleição para a presidência será realizada no dia 1º de janeiro de 2025, durante a sessão de posse dos vereadores eleitos. Apesar de liderar em número de votos populares, Bruna precisará conquistar a maioria entre os votos dos 21 parlamentares para assumir o cargo de presidente, um desafio considerável em uma das Câmaras mais conservadoras do Grande ABC.

Para impulsionar sua candidatura, a vereadora lançou um abaixo-assinado público que já conta com 30 adesões e tem como meta inicial alcançar 100 assinaturas. O documento reforça o pedido de participação popular e reafirma o compromisso de Bruna em representar as demandas da sociedade, em especial das mulheres, dentro do legislativo municipal.

Propostas

Em comunicado oficial, Bruna destacou as principais propostas que guiarão sua gestão caso seja eleita. Entre elas está o compromisso de tornar a Câmara mais independente do prefeito, rompendo com a tradição de ser um "cartório da Prefeitura". Outra medida importante é a mudança do horário das sessões legislativas, atualmente realizadas à tarde, para horários mais acessíveis, permitindo que trabalhadores acompanhem e participem das discussões.

Bruna também pretende implementar a "Tribuna Livre", um espaço para que cidadãos possam se manifestar durante as sessões, e realizar audiências públicas fora do horário comercial, ampliando o alcance da participação popular. Outro ponto de destaque é a criação de um orçamento participativo, com audiências anuais nos bairros para debater e decidir sobre os investimentos da cidade.

A candidata propõe ainda a criação de um código de ética para os vereadores, acompanhado de uma Comissão de Ética para fiscalizar e julgar eventuais descumprimentos. A revisão do regimento interno da Câmara é outra prioridade, com o objetivo de modernizar as regras e eliminar brechas que dificultam uma atuação mais aberta e eficiente.

Para garantir maior alternância de poder, Bruna defende o fim da reeleição para a presidência da Câmara, prática que, segundo ela, cria "dinastias políticas". Além disso, busca combater desigualdades de gênero com a instalação de uma ouvidoria da mulher, um espaço de acolhimento para mães e a priorização de mulheres em cargos de nomeação pela presidência.

Em homenagem à vereadora Marielle Franco, assassinada em 2018, Bruna quer criar o "Espaço Marielle Franco", promovendo a memória e a luta pelos direitos humanos. Outras propostas incluem a transmissão ao vivo das reuniões das comissões permanentes, maior transparência no uso do orçamento da Câmara e a priorização de concursos públicos para reduzir a dependência de cargos comissionados e terceirizações.

"Queremos uma Câmara que represente verdadeiramente o povo, com mais diálogo, transparência e participação popular. Essa é a vontade expressa pelos 5.548 eleitores que nos confiaram o voto", declarou Bruna.