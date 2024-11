Bárbara Evans celebra primeiro aninho dos gêmeos Antônio e Álvaro

Os pequenos Álvaro e Antônio tiveram uma grande festança de aniversário para celebrar o primeiro ano de vida na última quarta-feira, dia 27. Os filhos de Bárbara Evans com o empresário Gustavo Theodoro, ganharam um safari luxuoso que contou com animadores de festa vestidos de animais e também exploradores.

Ayla, filha mais velha do casal, combinou o look com os irmãos, com um vestido em tom pastel, que se assemelhava ao conjuntinho branco que os aniversariantes usavam. A decoração foi rica em detalhes, desde o espaço das lembrancinhas até a mesa de doces.

Bárbara usou as redes sociais para compartilhar os espaços temáticos da festa, que contava inclusive com um bolo de quatro andares.

- Foram muitos meses de planejamento. Olhem os detalhes, essa joia de bolo. Que coisa mais perfeita!

Monique Evans também elogiou a festa através de seu perfil no Instagram e escreveu:

Comemorando o primeiro aniversário dos netinhos Antônio e Alvaro. Tudo perfeito!!!!!