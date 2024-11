Obituário - 29 de novembro de 2024

SANTO ANDRÉ

Jandira Bini Rampazzo, 83. Natural de Balbinos (SP). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Aparecida da Cruz Colturato, 75. Natural de Vitória Brasil (SP). Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Edvaldo Cardoso da Silva, 75. Natural de Salvador (Bahia). Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Orlando Correa Filho, 66. Natural de Santo André. Residia no Jardim Adutora, em São Paulo, Capital. Dia 24. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Valda Mendes Rocha, 65. Natural de Campo Alegre de Lourdes (Bahia). Residia no Jardim Guarará, em Santo André. Dia 24, em Santo André. Cemitério Municipal de Campo Alegre de Lourdes.

Milton de Oliveira Menezes, 63. Natural de Santo André. Residia na Vila Marina, em Santo André. Motorista. Dia 24. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

José Braz, 62. Natural de São Gabriel da Palha (Espírito Santo). Residia no Jardim Cipreste, em Santo André. Mestre de obras. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sandra Macedo Paiva, 61. Natural de Miranorte (Tocantins). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Advogada. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Fábio Eduardo de Azevedo Marques, 46. Natural de Regente Feijó (SP). Residia na Vila Alto de Santo André. Motorista. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Wilians Egydio Fornasari, 33. Natural de Santo André. Residia no Parque Oratório, em Santo André. Ajudante. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Edna Lunardelli Walchhutter, 91. Natural de Novo Horizonte (SP). Residia no Jardim Ana Rosa, em São Paulo, Capital. Pensionista. Dia 24, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

SÃO CAETANO

Orminda Ribeiro Pinto, 94. Natural de Três Lagoas (Mato Grosso do Sul). Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 24. Cemitério Campo Grande, em Santo Amaro, Capital.

DIADEMA

Maria Jesus dos Santos, 82. Natural de Saúde (Bahia). Residia no bairro Conceição. Dia 24, em Diadema. Memorial Jardim Santo André.

José Roque de Souza Filho, 76. Residia no Jardim Selma, em Cidade Ademar, São Paulo, Capital. Dia 24. Cemitério Municipal de Diadema.

Margarida Eliane da Silva, 60. Residia na Vila São Pedro, em São Bernardo. Dia 24. Cemitério Municipal de Diadema.

Aparecido Rodrigues de Oliveira, 70. Natural de Regente Feijó (SP). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 24. Cemitério Municipal de Diadema.

Marlene Aparecida Monteiro do Prado, 67. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Diadema. Dia 24. Vale da Paz.

Vitória Emanuelle Costa, 23. Natural de Serra Talhada (Pernambuco). Residia no bairro Eldorado. Dia 24. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Aparecido Jesus Marcos, 54. Natural do Espírito Santo do Turvo (SP). Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Autônomo. Dia 24, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

Wagner Roberto de Andrade, 42. Natural de Santo André. Residia na Vila Nova Mauá, em Mauá. Vendedor. Dia 24, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

RIBEIRÃO PIRES

Sebastião Fernandes Sobrinho, 87. Natural de São João do Cariri (Paraíba). Residia na Quarta Divisão, em Ribeirão Pires. Dia 22. Cemitério São José.

Sebastião Leite da Silva, 81. Natural de Água Boa (Minas Gerais). Residia em Ribeirão Pires (km 4). Dia 23. Cemitério São José.