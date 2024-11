Fabiana Justus revela que vai tomar vacina junto do filho: - Inusitado

A influenciadora Fabiana Justus revelou nas redes sociais na tarde da última quarta-feira, dia 27, que tomará vacina com seu filho de um ano de idade. Em tratamento contra a leucemia desde o começo do ano, ela já foi liberada para tomar as vacinas necessárias.

Nos Stories de seu Instagram, Fabiana contou que levou Luigi, seu filho mais novo com Bruno Levi, ao pediatra e lá descobriu que teriam que tomar a mesma vacina.

- Estou marcando a vacina amanhã para nós dois. Eu e ele tomarmos a mesma vacina, que é muito inusitado... Eu tomo todas as vacinas do calendário dos bebês, contou.

A empresária também disse que faltam poucas vacinas para chegar ao fim e está aliviada de estar sendo tratada.

- Faltam poucas vacinas para eu terminar as que eu preciso agora, aí só em março, faltam duas. Na verdade, essas duas que eu vou tomar em março, e depois só com dois anos do transplante, explicou.

Na sequência, Fabiana relembrou o Dia Mundial do Combate ao Câncer e a importância de ficarem atentos aos exames.

- A gente precisa ouvir o próprio corpo. Se não fosse a minha intuição, eu não teria percebido tão cedo o ex-câncer que eu tive. Se tem um jeito da gente combater essa doença horrorosa, é prestando atenção nos sinais que o corpo nos dá. Fiquem atentos e sigam a intuição de vocês, contou.