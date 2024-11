Após 130 dias preso, Nego Di deixa penitenciária no Rio Grande do Sul

Na noite da última quarta-feira, dia 27, Nego Di deixou a Penitenciária Estadual de Canoas, no Rio Grande do Sul, após 130 dias preso. O humorista obteve liberdade provisória concedida pelo Superior Tribunal de Justiça até o julgamento do mérito do habeas corpus solicitado pela defesa.

Aparentemente mais magro, com o cabelo raspado e usando uma camiseta branca com a frase Deus é o maior, Nego Di foi recebido por sua advogada Tati Borsa, na porta do presidio.

Sem poder dar entrevistas, o humorista deixou o local e foi direto ao veículo que o aguardava e apenas se limitou a dizer:

Deus é o maior. É o que eu tenho pra dizer.

Nas redes sociais, antes da soltura de Nego Di, a advogada se pronunciou através de um vídeo e afirmou que o humorista recebeu muito bem a notícia da liberdade e estava feliz com a decisão. Momentos depois, ela postou um vídeo do momento em que ele deixou a prisão.