Deborah Secco faz nova comemoração dos 45 anos de idade: Segundo round

Melhor do que celebrar o aniversário com uma festa, apenas celebrar com duas! Na noite da última quarta-feira, dia 27, Deborah Secco revelou aos seguidores que estava partindo para a segunda rodada das celebrações de seus 45 anos de idade.

A atriz compartilhou nos Stories do Instagram uma foto de um belíssimo bolo branco de três andares coberto de chantilly e decorado com cerejas-negras e laços azuis. A mesa ainda contava com diversos arranjos de flores. Na legenda da imagem, Deborah escreveu:

Começando o segundo round de comemorações.

Na última segunda-feira, dia 25, um dia antes da data oficial de seu aniversário, a artista havia feito uma celebração em família em um restaurante no Rio de Janeiro.