Ana Veterinária quer Delegacia da Mulher 24h e Centro Dia do Idoso

A vereadora reeleita de Santo André Dra. Ana Veterinária (PSD) saiu das eleições deste ano com a expressiva marca de 7.137 votos, feito que a tornou a parlamentar mais bem votada da história do Grande ABC. Com propostas pautadas na proteção animal, saúde humana e dos pets, segurança da mulher e geração de empregos, a parlamentar atribui a excelente votação aos projetos que desenvolveu em seu primeiro mandato, aos novos que apresentou durante a campanha e ao trabalho que desenvolve desde antes de se tornar vereadora.

“(A votação) É fruto de muito trabalho, de ter um propósito e gostar do que faço no dia a dia. De ter esse amor não só pelos animais, mas também pelas pessoas. Então, é uma consequência dos quatro anos de mandato, mas do que fiz também antes de me tornar vereadora. Agora, com essa votação que tive, a responsabilidade é ainda maior e vou trabalhar muito mais”, pontuou Ana Veterinária, durante o podcast Política em Cena, do Diário.

A vereadora traz para o segundo mandato projetos que considera prioridades, dentre os quais a implementação do Centro Dia para Idosos, da Delegacia da Mulher 24 horas e de um abrigo municipal para atender animais abandonados e vítimas de maus-tratos.

“Nossa saúde e a dos animais caminham juntas. Toda saúde é importante. Porém, comemoro muito a castração em nosso município. O Castra-móvel, as Feiras de Adoção, os pet parques mostram o cuidado com nossos animaizinhos. O Hospital Municipal Veterinário é uma grande conquista, mas não posso deixar de cobrar mais especialidades e torná-lo 24 horas. Sei que esse seja talvez o maior desafio”, afirmou.

A parlamentar, que já esteve à frente da Secretaria de Vigilância à Saúde e é Procuradora da Mulher, aguarda votação na Câmara de projetos que preveem o Samu Animal, a presença do profissional Médico Veterinário nas Equipes do Nasf (Núcleo de Apoio à Saúde da Família), a criação do Programa Farmácia Veterinária Solidária, entre outros.

MEDULA

Outra bandeira que Ana Veterinária defende é a im-plementação de um Centro de Doação de Médula Óssea no Grande ABC. “É uma luta que tenho muito forte. Em 2015, fiz uma grande ação em Santo André e consegui quase 400 doadores. Então, quero ampliar e divulgar ainda mais este assunto. Da medula, já levei até para o governador Tarcísio (de Freitas, Republicanos), assim como a Delegacia da Mulher 24h. São mais de 300 doenças que podem ser curadas com a doação de medula”, pontuou.

A parlamentar destacou que, durante a campanha, trouxe outras demandas da população para seu mandato, dentre as quais as dificuldades dos jovens em conseguir o primeiro emprego e do mercado de trabalho para a população 50+.

“Como vereadora, tenho muitos projetos para tirar do papel. Não é brincadeira estar como vereadora. Você tem de ter projetos, propósito e trabalhar bastante”, afirmou Ana Veterinária, que neste primeiro momento descartou assumir secretaria no governo do prefeito eleito, Gilvan Junior (PSDB), ou concorrer à presidência da Câmara. “Tenho muita coisa em estudo”, complementou. A entrevista completa pode ser assistida nos canais do Diário.