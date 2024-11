Desafio de Redação revela nesta quinta vencedores, com prêmio recorde

O maior concurso literário do Grande ABC, promovido há quase duas décadas pelo Diário, revela nesta quinta-feira (28) seus vencedores. Com 316 escolas participantes e 91.306 textos enviados, o 18° Desafio de Redação premia nesta quinta-feira (28), ao todo, 43 vencedores com 46 prêmios – maior número de bonificações da história.

A cerimônia de premiação será às 14h, no Centro de Formação de Professores Clarice Lispector, em Santo André, com apresentação da jornalista Juliana Bontorim. O evento poderá ser acompanhado ao vivo no canal do YouTube e nas redes sociais do Diário. A comissão julgadora do desafio finalizou a avaliação e escolha dos ganhadores no último dia 21.

“A cerimônia de premiação é, para nós, um momento de celebração. Depois de analisarmos criteriosamente quase 100 mil textos, reunir os vencedores do concurso coroa o sucesso de mais uma edição do projeto, pelo qual temos o maior carinho”, disse o diretor de redação do jornal, Evaldo Novelini, que ainda destacou o impacto do concurso literário para a comunidade escolar da região.

“Para um veículo de comunicação, que tem no respeito à palavra o seu maior patrimônio, não há nada mais recompensador do que ver a adesão em massa a um programa que estimula a leitura, a escrita e o pensamento crítico”, afirmou Novelini.

O 18º Desafio de Redação premiará os vencedores em seis categorias, que contemplam professores, moradores da região e alunos do 6º ano do ensino fundamental ao 3° ano do ensino médio. Ao todo, 316 escolas públicas e particulares se inscreveram e 91.306 redações, com o tema “O impacto da Inteligência Artificial na vida real”, foram recebidas em 2024.

Além do aumento no número de prêmios, a edição deste ano trouxe uma grande novidade na premiação: bolsas de intercâmbio na Inglaterra. Ao todo, duas pessoas terão todas as despesas pagas e poderão estudar por duas semanas em Londres.

A oferta é fruto da parceria do Diário com a Experimento Intercâmbio Cultural da CVC Corp.

Em 18 anos do concurso literário, já foram captados mais de 1.663 milhão de textos.

ÚLTIMA EDIÇÃO

Em 2023, o Desafio de Redação teve 42 ganhadores, com 314 escolas participantes e 92.580 redações. As estudantes Kimberly Vitória dos Santos, da Escola Estadual Antonio Messias Szymanski, em Mauá, e Isabela Melo França, aluna do Colégio Harmonia, em São Bernardo, foram contempladas, respectivamente, com os 1º e 2º lugares gerais da categoria quatro, para 3º ano do Ensino Médio, EJA (Educação de Jovens e Adultos) e Telessala.