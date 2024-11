Charge - 28 de novembro de 2024

A Câmara de Diadema analisa nesta quinta-feira (28), em segunda votação, projeto do prefeito José de Filippi Júnior (PT) que parcela débitos da Prefeitura com o Ipred (Instituto de Previdência do Servidor Municipal). A propositura foi aprovada em 1º turno na semana passada, mas pode não ser recepcionada pelo Departamento dos Regimes de Previdência, da Previdência Social, afirmou ao Diário Antônio Mario Pereira, diretor previdenciário e representante eleito pelos segurados do Ipred.

A Prefeitura pretende parcelar dívidas no montante de R$ 234,7 milhões em 60 vezes. O montante se refere a débitos da gestão Filippi referentes ao período 2022-24. Porém, segundo o diretor, incluem parcelamentos em atraso de 2021. A proposta também prevê a vinculação do FPM (Fundo de Participação dos Municípios) como garantia das prestações que não forem quitadas.