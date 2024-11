Não abrimos mão de dar destaque aos quadrinhos, diz cofundador da CCXP

A CCXP24, reconhecida como um dos maiores festivais de cultura pop do mundo, volta a colocar a criatividade e a diversidade em evidência no Artists’ Valley by Bis. Considerado o coração do evento, o espaço contará neste ano com a presença de 378 artistas aprovados, 44 convidados e 30 talentos da Chiaroscuro Studios, totalizando um line-up de mais de 450 criadores. “Eventos no mundo todo foram se adaptando para abraçar outras áreas da cultura pop, como a própria CCXP, mas aqui damos a esse espaço o destaque que ele merece”, disse ao Diário Ivan Costa, cofundador da CCXP e curador da programação de quadrinhos do evento.

Ele explica que o Artists’ Valley ocupa uma posição central no pavilhão, uma decisão que simboliza o respeito e o destaque que a área merece. Diferentemente de outros eventos internacionais, onde os espaços destinados a quadrinistas são frequentemente relegados a locais secundários, a CCXP coloca o Artists’ Valley como um ponto de destaque, valorizando tanto os artistas quanto o público. Detalhes completos sobre os participantes estão disponíveis no site oficial da CCXP (https://www.ccxp.com.br/lineup-artists-valley/).

“Essa área é muito importante para nós, porque é a origem das Comic-Cons. O próprio nome Comic-Con vem de ‘comic convention’, ou seja, convenção de histórias em quadrinhos. Hoje, na CCXP, temos verticais de cinema, cosplay, séries, games, entre outros. Mas não abrimos mão de dar espaço e destaque à programação de quadrinhos. Isso é algo que praticamos de forma consistente e consideramos essencial para o evento”, avaliou Costa, ao Diário, que estará por mais um ano cobrindo a CCXP, com informações disponíveis diariamente.

O Artists’ Valley by Bis não é apenas um espaço de exposição e venda de obras, mas um símbolo de inclusão e diversidade, consolidado como um dos pilares do evento. A edição deste ano reforça essa proposta ao promover uma representatividade plural, com mulheres, artistas não-brancos, LGBTQIAPN+ e criadores de diferentes regiões do Brasil compondo um mosaico cultural vibrante. Cada um dos artistas traz consigo uma bagagem única, que reflete a riqueza cultural do País por meio de estilos variados e narrativas inovadoras.

O curador também revelou que a área é extremamente disputada. Em 2024, foram mais de 1.000 inscrições, das quais 450 acabaram aprovadas. Essa seleção minuciosa, conduzida ao longo de semanas, analisa critérios como portfólio, relevância das obras e ineditismo dos lançamentos. “Priorizamos artistas que trazem novidades e buscamos contemplar a maior diversidade possível, seja de estilos, como terror, mangá, fantasia, quadrinhos infantis, ou de gêneros e origens geográficas”, afirmou.

O esforço da organização também se reflete na receptividade do público. Pesquisas realizadas após o evento apontam o Artists’ Valley como uma das áreas favoritas dos visitantes. “Esse espaço é perfeito para quem quer explorar novos talentos, novas histórias. Os criadores estão ali lançando quadrinhos, vendendo pôsteres, pins e outros produtos exclusivos que você não encontrará em outro lugar. Por isso, o Artists'' Valley é tão amado pelos visitantes”, destaca Costa. “O Artists’ Valley não só celebra a produção nacional de histórias em quadrinhos, como cria uma conexão única entre fãs e artistas. Se você nunca foi, vale muito a pena passar por lá e se deixar inspirar por toda a criatividade e paixão que estão reunidas nesse espaço.”

ATRAÇÕES

O Artists’ Valley by Bis já confirmou mais de 40 quadrinistas, entre eles Chris Claremont, autor de histórias importantes da Marvel Comics, como X-Men e Quarteto Fantástico. A artista sul-coreana Keum Suk Gendry-Kim, autora de Grama e A Espera, e John Romita Jr., histórico quadrinista de X-Men, da Marvel, que também trabalhou em grandes obras na DC, vão abrilhantar o festival. Outros destaques de peso são os norte-americanos J.M. DeMatteis, Kevin Maguire, Pedro Vinicio e Miguelanxo Prado. Eles estarão presentes em todos os dias do festival.

O último grande anúncio foi a letrista Lilian Mitsunaga, que é a homenageada Artists’ Valley desta edição. Lilian começou a sua carreira na Editora Abril em 1980, na criação de letras para as revistas em quadrinhos da editora. Ela continua na área, por meio de seu estúdio Lua Azul, que faz trabalhos tanto para a Abril, como para a Conrad, Companhia das Letras, entre outras. “É importante que a homenagem faça sentido para o público. Não podemos escolher alguém aleatoriamente. A curadoria tem que estar conectada com o mercado de quadrinhos nacional, entender quem são as figuras que realmente representam essa comunidade”, aponta Costa.

Serviço CCXP24

Datas: de 5 de dezembro a 8 de dezembro de 2024.

Local: São Paulo Expo - Rodovia dos Imigrantes, 1,5KM - São Paulo/SP

Mais informações em: https://www.ccxp.com.br/

Solicitações comerciais podem ser enviadas para comercial@omeletecompany.com.

Horário de funcionamento do evento:

Unlock CCXP (3 e 4/12/2024): horários a definir

Spoiler Night (4/12/2024): das 18h às 21h [acesso restrito a convidados e a ingressos Unlock e Epic Pass]

Quinta-feira (5/12/2024): das 12h às 21h

Sexta-feira (6/12/2024): das 12h às 21h

Sábado (7/12/2024): das 11h às 21h

Domingo (8/12/2024): das 11h às 20h