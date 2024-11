Rafaella Santos assiste ao jogo do Botafogo com Helena: Pé quente

No jogo entre Botafogo e Palmeiras, que rolou na última terça-feira, dia 26, a titia foi conferir a partida com Helena.

No clique, a caçula de Neymar Jr. aparece, inclusive, com uma camiseta personalizada com seu nome. E, claro, do time do coração de Rafaella - Botafogo.

E não que é Helena deu sorte e o time ganhou o jogo? Na legenda, a madrinha escreveu:

Sou pé quente, dada!

Rafaella faz parte do time das famosas que são titias babonas. A irmã de Neymar Jr. tem três sobrinhos: Davi Lucca, Mavie e Helena. Sempre se derretendo pelos pequenos, a famosa adora compartilhar registros de momentos em família nas redes sociais e declarar seu amor pelo trio.