Palavra do Leitor - 27 de novembro de 2024

Acidentes de trânsito

‘Grande ABC volta a registrar recorde de acidentes no trânsito’ (Setecidades, ontem). O trânsito está insuportável, cada vez mais pessoas que não têm noção nenhuma para dirigir e ainda por cima olhando o celular, sem contar os motoboys que não seguem lei nenhuma e fazem o que querem nas ruas.

Regiane Bortolin

do Instagram

Doação de Sangue

Foi celebrado na segunda-feira o Dia Nacional do Doador de Sangue. Temos, no Brasil, uma população que não atinge 5% de doadores regulares, segundo o Ministério da Saúde. Não seria oportuno, solidário, prudente, humano e altruísta se nosso Ministério da Educação abrisse um espaço de informação, esclarecimento e conscientização em todos os graus de ensino sobre a relevância prioritária de tornar-se um doador ? E se em todas as denominações de fé os padres, pastores e líderes religiosos lembrassem aos seus fiéis sobre a importância de os mesmos se tornarem doadores?

Cecél Garcia

Santo André

Venezuela

Não há outras palavras, além de repulsa, vergonha e espanto, para descrever a situação na Venezuela. É inacreditável que torturas, prisões arbitrárias e o cerceamento da liberdade estejam ocorrendo em país afetado por pobreza, inflação e péssimas condições de vida. O cenário do Século XX, com o domínio das ditaduras militares em países sul-americanos, está sendo revivido. Desta vez, no entanto, a repressão vem da esquerda, aquela que tanto rechaçou o comportamento da extrema-direita anos atrás. A fonte de maior indignação, porém, é a hipócrita postura dos representantes brasileiros, os quais se dizem defensores da democracia, mas apoiam o governo opressor e ilegítimo de Maduro. Cadê os dirigentes do PT e seus asseclas, que no palanque se declaram defensores da voz dos torturados e dos cerceados da liberdade de expressão pelos regimes ditatoriais? Viva a democracia! Não é perfeita, mas outorga livre direito de liberdade de expressão e de obter tudo que o ser humano almeja na vida material através do seu labor.

Francisco Emídio Carneiro

São Bernardo

Já vi este filme

Missivista de Santo André, referindo-se à reportagem do Diário sobre a Polícia Federal ter prendido militares suspeitos de planejar a morte do presidente Lula, faz impressionante malabarismo argumentativo, narrando uma ligação por ele feita, há alguns anos, para a Polícia Militar sobre um carro suspeito, sem que tenha sido atendido na sua solicitação (Golpe de Estado – 1, dia 25). Comparou com a longa investigação da PF, com provas documentadas, detalhadas no relatório de indiciamento com 800 páginas, para concluir que: sem ter acontecido a tentativa (de assassinatos e golpe de Estado – adendo meu), não houve crime (sic)! Só não admite os crimes, inclusive por parte do inelegível, quem não quer! E, minha opinião, a resposta dada pelo atendimento da Polícia Militar, no caso do fato citado inicialmente, foi lamentável, pois o correto seria ter enviado uma viatura para averiguar, pois o melhor policiamento é o preventivo. Depois das “tentativas executadas” fica complicado, e, no caso atual, caminharíamos para novos Ainda Estou Aqui...

João Paulo Mendes Parreira

São Caetano

Luto

‘Fundadora do Movimento Pró-Paranapiacaba morre aos 95’ (Setecidades, ontem). Infelizmente perdemos nossa principal lutadora. Paranapiacaba perdeu sua marca de luta. Quantas ações em prol de uma vila carente de pessoas que tenham amor pelo que ela representou realmente, conforme o Livro do Tombo.

Adalberto Dias Almeida

do Facebook

Craques

Castilho, no Fluminense, e Zico, no Flamengo, foram brilhantes, mas na Seleção não se deram bem. Hoje, Vini Jr., no Real Madrid, dá show, faz gols e é potencial postulante à Bola de Ouro de 2025, mas na Seleção não tem funcionado. Com altos e baixos, não convence nem agrada à torcida, mas Dorival Júnior age como se Vini fosse Pelé, ou seja, é ele mais 10.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)