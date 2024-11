Santos intensifica interesse por Luis Castro para dar sequência ao planejamento de olho em 2025

Após encerrar o ano com o título da Série B do Campeonato Brasileiro e o acesso garantido, a diretoria do Santos concentra seus esforços na definição do novo treinador. O português Luís Castro vem sendo tratado como prioridade para que o clube possa, então, dar sequência ao planejamento visando a temporada 2025.

Após conversas iniciais, o empresário do treinador esteve na cidade para conhecer a estrutura do clube e as negociações avançaram. Falta agora analisar pontos como o acerto salarial, o tempo de contrato e ainda a possibilidade de trazer nomes que tornem a equipe competitiva para voltar a brigar por títulos em seu retorno à elite nacional.

A definição do nome para comandar o futebol profissional do Santos esbarra ainda em outro aspecto. A formação do elenco. Nomes como Júlio Furch, Willian Bigode e Patrick estão de saída. O meia Giuliano foi outro que anunciou o fim de seu ciclo na Vila. A partir da escolha do treinador, a diretoria pode elaborar uma lista de reforços e também liberar os atletas que estejam fora dos planos.

Planejamento para 2025, aliás, foi um ponto que incomodou Fábio Carille. Ao dizer publicamente que o clube estava atrasado, ele desagradou o presidente Marcelo Teixeira. Logo após a conquista do título da Série B, apoiado pela insatisfação da torcida com o futebol apresentado ao longo do campeonato, a cúpula santista definiu a sua rescisão contratual.

Enquanto o novo treinador não é anunciado, nomes disponíveis no mercado são relacionados a uma possível chegada. O atacante Gabigol, que está de saída do Flamengo, é um deles. Embora esteja "apalavrado" com o Cruzeiro, o Santos nutre a esperança de seduzir o atleta para uma possível volta. O mesmo acontece em relação a Neymar. Recuperado de contusão, o astro tem vínculo com Al-Hilal. Neste caso, a diretoria monitora a situação de olho em uma brecha caso o jogador não continua no mundo árabe.