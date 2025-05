Ribeirão Pires conhece os dois últimos semifinalistas de campeonato de futebol amador

Com dois jogos bastante disputados no Estádio Municipal Vereador Valentino Redivo, as quartas de final do Campeonato Ribeirãopirense de Futebol Amador definiram os últimos classificados para as semifinais neste domingo (4). Vila Sueli venceu o Vasquinho em confronto direto e superou a desvantagem na campanha, enquanto o Quarta Divisão garantiu sua vaga com um empate sem gols diante do Alvinegro, sustentando a melhor defesa da competição.

O primeiro confronto do dia foi entre Vasquinho e Vila Sueli. Apesar de ter uma campanha inferior à do adversário até então, o Vila Sueli surpreendeu e venceu por 2 a 0. Os dois gols da partida foram marcados por Aislan Felipe, que balançou as redes pela primeira vez no torneio justamente em um dos jogos mais importantes da equipe.

No outro duelo, Quarta Divisão e Alvinegro fizeram uma partida equilibrada e sem gols. O placar de 0 a 0 refletiu a solidez defensiva do Quarta Divisão, que segue como a única equipe do campeonato sem sofrer gols. O resultado foi suficiente para avançar às semifinais graças à melhor campanha na fase anterior.

A defesa do Quarta Divisão tem sido o grande trunfo da equipe. Em sete partidas, o time acumulou cinco vitórias e dois empates, com 100% de aproveitamento defensivo. A consistência atrás tem sido a base para o sonho do título.

Com os resultados das quartas, os confrontos das semifinais estão definidos. No próximo dia 18 de maio, o Águia de Ouro enfrentará o Vila Sueli, enquanto o Alvorada terá pela frente o Quarta Divisão. As partidas prometem ser intensas, reunindo as quatro melhores campanhas do torneio.

O Águia de Ouro é o atual bicampeão municipal, o time venceu todos os jogos até aqui e lidera com folga a tabela geral. Sua campanha impecável o coloca como o grande adversário a ser batido nas semifinais.

Já o Alvorada também tem mostrado força. Com a segunda melhor campanha, o time venceu todos os jogos, com exceção de um empate, e mantém viva a esperança de alcançar o título.

O Quarta Divisão, por sua vez, aposta na solidez de sua retaguarda. Mesmo com uma campanha um pouco inferior à dos dois primeiros colocados, a equipe mostra que pode ser um adversário indigesto e com poder de decisão nos momentos-chave do campeonato.

O Vila Sueli completa o quarteto semifinalista com moral elevada após a vitória sobre o Vasquinho. A equipe tem cinco vitórias e dois empates, igualando a campanha do Quarta Divisão e provando que pode surpreender novamente, mesmo contra o atual time de melho campanha da competição.

As semifinais acontecerão novamente no Estádio Municipal Vereador Valentino Redivo, tradicional palco do futebol amador da cidade. A competição, organizada pela Liga Ribeirãopirense de Futebol com apoio da Prefeitura, segue valorizando os talentos locais e fomentando o esporte de base na cidade.