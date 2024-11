Obituário - 27 de novembro de 2024

SANTO ANDRÉ

José Piai, 93. Natural de Colina (SP). Residia no Jardim Santo Antonio, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Catharina Urias de Souza, 90. Natural de Caconde (SP). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Pensionista. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Furlaneti Goulart, 81. Natural de Alto Alegre (SP). Residia no Jardim Vera Cruz, em São Paulo, Capital. Dia 22. Memorial Jardim Santo André.

Ioquio Kashima, 75. Natural de Queiroz (SP). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 22. Memorial Jardim Santo André.

Temistocles Antonio Leme Brisola, 72. Natural de Santo André. Residia no bairro do Cambuci, em São Paulo. Dia 22, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Maury Cid Montemor, 71. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Pensionista. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ruth Baptista Leme Pereira, 70. Natural de Rincão (SP). Residia na Vila Alpina, em São Paulo. Dia 22, em Santo André. Jardim da Colina.

Cláudio Queiroz Daniel, 68. Natural de São Caetano. Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 22. Memorial Planalto.

Regina Célia Bargmann, 64. Natural de Santo André. Residia na Vila Guarani, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Vanessa Cristina de Souza, 43. Natural de Cândido Mota (SP). Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Costureira. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Civaldo Borges, 33. Natural de Itainópolis (Piauí). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Auxiliar administrativo. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Nair dos Santos Couto, 101. Natural de Campinas (SP). Residia na Vila Mariana, em São Paulo. Dia 20. Cemitério de Vila Euclides.

Olympio Innocencio do Amaral Neto, 93. Natural de Ipiguá (SP). Residia no Jardim do Mar, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério de Vila Euclides.

Lauro Campos Grosso, 91. Natural de Mirassol (SP). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 22, em Santo André. Jardim da Colina.

Isabel Gimenes Serrano Salazar, 89. Natural de Penápolis (SP). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 19, em Ribeirão Pires. Cemitério dos Casa.

Francisco Mazzei Neto, 75. Natural de São Carlos (SP). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 15. Cemitério de Vila Euclides.

Alberto Reezze, 71. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Anchieta, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério de Vila Euclides.

Willian Pastorelli, 63. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Anchieta, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério Vila Euclides.

Severino Soares da Silva, 57. Natural de Alagoa Nova (PB). Residia no Centro de São Bernardo. Funcionário público municipal. Dia 19. Cemitério de Vila Euclides.

SÃO CAETANO

Emma Melloni Baldessari, 99. Natural de São Paulo. Residia no bairro Osvaldo Cruz, em São Caetano. Dia 22. Memorial Planalto.

Irene Dominguez, 93. Natural de São Paulo. Residia no bairro Prosperidade, em São Caetano. Dia 22. Cemitério das Lágrimas.

Indalécio Quessada Cobo, 77. Natural de São Caetano. Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 22. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

Alda Lúcia Silvestre da Silva, 65. Natural de Mari (Paraíba). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 21. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Vera Camacho, 93. Natural de Portugal. Residia no Centro de Diadema. Dia 22. Cemitério Municipal de Diadema.

Isaura Maria da Conceição, 89. Natural de Gentio do Ouro (Bahia). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 21. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria das Dores da Silva, 87. Natural de Queimadas (Paraíba). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 21. Vale da Paz.

José Carlos da Mata, 71. Natural de Remanso (Bahia). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 20. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria de Fátima dos Santos, 69. Natural de Icó (Ceará). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 21. Cemitério Municipal de Diadema.

Reinaldo Antonio Rocha, 59. Residia no Jardim Oriental. Dia 21. Cemitério Municipal de Diadema.

Irenaldo Cavalcante Vilar, 59. Natural de Sumé (Paraíba). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 22, em Diadema. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Deusimar Martins da Silva, 57. Natural de Boa Viagem (Ceará). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 22. Cemitério Municipal de Diadema.

Regina Célia da Silva, 54. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 21, em Diadema. Memorial Jardim Santo André.

Reinaldo Salles de Oliveira, 49. Residia na Cidade Domitila, em São Paulo, Capital. Dia 21. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria Erineide de Oliveira Borges, 49. Natural de Lavras da Mangabeira (Ceará). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 20. Memorial Paulista, em Embu das Artes (SP).

José Clécio Soares Vila Nova, 48. Natural de Bom Conselho (Pernambuco). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 21. Cemitério Municipal de Diadema.

Antonio Marcos Firmino de Almeida, 36. Natural de Fortaleza (Ceará). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 21. Vale da Paz.

MAUÁ

Francisco Ambrósio Melo Neto, 77. Natural de Tamboril (Ceará). Residia na Vila Assis Brasil, em Mauá. Dia 21, em Diadema. Cemitério Santa Lídia.

Edna Pedro Pereira, 58. Natural de Presidente Venceslau (SP). Residia no Jardim Primavera, em Mauá. Dia 20, em Diadema. Vale dos Pinheirais.

Marcelo Rodrigues Martins, 49. Natural de Santo André. Residia no Parque Capuava, em Santo André. Engenheiro civil. Dia 22. Cemitério da Saudade, em Vila Vitória.

RIBEIRÃO PIRES

Sebastião Teruo Nagayama, 82. Natural de Sertãozinho (SP). Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 19. Cemitério São José.

Almieri do Nascimento Silva Leite, 71. Natural de Santos (SP). Residia no Pilar Velho, em Ribeirão Pires. Dia 19. Cemitério São José.