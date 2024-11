Larissa Manoela inova e faz tatuagem com técnica milenar tailandesa

Larissa Manoela está viajando de férias pela Tailândia com o marido, André Luiz Frambach e decidiu cravar na pele sua passagem pelo país asiático, onde tem vivido várias experiências locais. Nesta terça-feira, dia 26, a atriz revelou através do X, o antigo Twitter, que fez uma tatuagem depois que fãs mais atentos notaram o desenho no corpo dela.

Sim, fiz uma nova tatuagem aqui na Tailândia junto com o Dé, começou.

Ela ainda explicou a técnica que usou:

Fiz a tattoo no bamboo, que é a técnica tailandesa.

Esse tipo de tatuagem é chamada Sak Yant. Esses desenhos são com bambus muito finos, e são tradicionalmente tatuados por monges budistas. Há muitos anos, eram usadas em guerreiros Império Khmer para que eles acessassem poderes sobrenaturais nas batalhas. Em mulheres, os desenhos são feitos por ex-monges, os Arjan, já que sob os votos eles não podem tocá-las.

Larissa não contou o que estava escrito, e brincou que os seguidores terão que descobrir do que se trata:

É uma frase só que em tailandês. Agora vocês que lutem pra descobrir o que está escrito.