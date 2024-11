Palavra do Leitor - 26 de novembro de 2024

Golpe de Estado – 1

Foi totalmente sem surpresa que recebi a notícia de um plano para evitar que o atual presidente tomasse posse! E que, atrás de tantas manifestações antidemocráticas, existia (existe) uma organização criminosa! O que se espera numa democracia é aceitar a possível derrota nas urnas! E pôr em dúvida o sistema de votação, quando lhe convém, não é nada democrático! Incitar ódio e patrocinar atos de violência não cabem em uma democracia. Questionamentos, debates e posições antagônicas fazem parte. Tramar para eliminar adversário político é passar de todos os limites! Não tem como minimizar tal ato!

Maria Aparecida de Lima

São Caetano

Golpe de Estado – 2

A prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro e de seus milicos tem de acontecer, e não só a prisão. O corte de gasto dos militares deve acontecer antes do julgamento desses desertores, para terem o prejuízo financeiro com percas de direitos e patentes. O Brasil e a Suprema Corte têm de mostrar para o mundo que o crime não compensa no País. Até a morte do ex-presidente Juscelino Kubitschek, em suposto acidente de carro, tem um cheirinho de atentado. Em se tratando dos milicos, não podemos duvidar de nada. Principalmente da gangue de farda de Bolsonaro, que ficou vivendo 1964 durante os quatro anos, elogiando torturadores como Ustra , gastando dinheiro público em mordomia para os coronéis de pijamas. Foi uma gestão vergonhosa para os brasileiros. Enquanto o País estava se recuperando da crise da Covid-19, que levou muitos à falência, os milicos estavam fazendo farra com a grana do povo.

Eduardo Furtado

Mauá

Eleição

“Numa época de mentira universal, dizer a verdade é um ato revolucionário.” Essa frase atribuída a George Orwell dá início ao filme O Candidato Independente, de 2022. A obra discorre sobre uma jornalista que, cobrindo a campanha de um candidato independente, descobre um escândalo que pode mudar os rumos da eleição. Ele nos mostra claramente como o sistema mundial funciona, dominando tanto candidatos como a opinião pública. Excelente para reflexão aos proprietários das grandes mídias, aos jornalistas que deixaram suas dignidades em segundo plano, aos eleitores que creem que uma terceira via seria o caminho certo e para todos aqueles que, no sistema atual, ainda acreditam que seus votos mudarão alguma coisa.

Vanderlei Retondo

Santo André

Saúde em São Caetano

‘Quatro prefeituras do Grande ABC têm arrecadação abaixo da esperada’ (Política, dia 17). São Caetano, onde estão meus vínculos familiares, tem previsão de arrecadação de 1,6 bilhão, extensão territorial de 15,3 km² e população de 165.655. A cidade é privilegiada em relação aos demais municípios, uma diferença abissal. A qualidade de vida é inquestionável, os indicadores são excelentes. Mas há ressalvas, como na saúde pública. Na medicina primária, o atendimento é satisfatório. Agora, os procedimentos de internação e alta complexidade deixam a desejar. Preocupante. Meu entendimento, embora leigo. é de que o corpo clínico está despreparado; falta experiência. O cerne da questão é que os médicos no início de carreira precisam da experiência e acompanhamento. A gestão da saúde está sob a responsabilidade de OS (Organização Social) ou FMABC? Os hospitais Albert Einstein e Sírio-Libanês são gestores de alguns hospitais públicos na cidade de São Paulo, bem avaliados. O curso de medicina da USCS tem parceria com o Albert Einstein? Sobrecarrega o Mário Covas, referência para a nossa região, cuja população está chegando a 3 milhões. Prezado futuro prefeito de São Caetano, Tite Campanella, por meio de sua assessoria, poderá dirimir os pontos abordados. Desde já, agradeço.

Ronaldo Duran

Santo André