Nômade Festival trará Ney Matogrosso e BaianaSystem para a edição 2025

Chegando a sua 6ª edição, o Nômade Festival anuncia duas das atrações que chegarão ao palco em 2025. O festival acontece nos dias 3 e 4 de maio (sábado e domingo) de 2025, no Parque Villa Lobos, em São Paulo, com a potência de nomes como Ney Matogrosso e BaianaSystem. Os ingressos para o evento já estão disponíveis na Ticket360.

Com um registro vocal raro, Ney Matogrosso faz a sua estreia no Nômade Festival, com a carga de hits acumulados ao longo de mais de 50 anos de carreira. O cantor apresentará o show da sua turnê Bloco na Rua, que carrega o nome inspirado em Eu quero é botar meu bloco na rua, canção de Sérgio Sampaio.

Em constante movimento, o BaianaSystem celebra 15 anos de uma trajetória de sucesso. Com um vasto repertório musical, que criou raízes na música brasileira, o grupo chama atenção para questões sociais importantes e celebra a rica cultura da Bahia. Esta será a primeira vez que o coletivo apresenta o seu novo show “Nossa cultura em primeiro lugar” no Nômade Festival.

SERVIÇO

Datas: 03 e 04 de maio

Horário: 12h às 22h

Classificação etária: 16 anos

Local: Parque Villa-Lobos

Vendas: Ticket360

Link para os ingressos:

https://www.ticket360.com.br/evento/30002/ingressos-para-nomade-festival-passaporte-2-dias