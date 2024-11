Naiara Azevedo relembra relacionamento abusivo: A gente é manipulada de uma forma tão suja

Naiara Azevedo foi uma das convidadas do programa Encontro, apresentado por Patrícia Poeta. Durante sua participação, a cantora, de 35 anos de idade, relembrou de suas experiências com relacionamentos abusivos.

Com as mulheres na plateia exibindo cartazes com frases que ouviram em suas relações, Naiara pediu para falar sobre a sua história e opinou sobre o maior problema em enfrentar a situação:

- Nisso eu acho que eu tenho propriedade de fala. O maior problema, talvez todas concordem comigo, que nos faz permanecer tanto tempo nessas relações abusivas, é a descredibilidade da sociedade, das pessoas para com o nosso sentimento, para com a nossa verdade.

E continuou:

- Só nós sabemos o que passamos dentro de casa, e o quanto os agressores são uma pessoa dentro de casa para a gente, e quanto eles transparecem ser do lado de fora. A mulher sempre é colocada como errada, [perguntam] o que você fez para que ele fizesse isso?. É como se a gente tivesse provocado isso de alguma forma. De fato, não só o agressor tenta nos manipular psicologicamente, que eu falo que é agressão psicológica. A gente fica se perguntando: o que eu fiz?, onde foi que eu errei?, será que de fato eu provoquei essa ira?, eu provoquei tanto com palavras quanto fisicamente?, disse.

A cantora ainda contou que foi muito questionada quando decidiu trazer o seu relato a público:

- Quantas pessoas não falam para a gente: será que é tudo isso mesmo?, por que você aguentou tanto tempo?, se não tava bom, por que você não foi embora?, mas quando você estava com ele, não era isso que você transparecia.

Patrícia Poeta então relembrou a última visita de Naiara Azevedo em seu programa, logo após ela expor o que estava enfrentando com o ex:

- É quase uma lavagem cerebral. Eu lembro que, há um ano, quando você sentou nesse sofá, logo depois de você ter compartilhado sua história com a gente, uma história forte, e ter se tornado voz potente nessa luta, você chegou a comentar que, mesmo vivendo todo tipo de violência... Psicológica, física, patrimonial... Você ainda pensava nas pessoas ao seu redor. Inclusive na imagem do ex-companheiro, relembrou.

Naiara então emendou:

- Sim, porque é uma forma de manipulação. [Ele dizia] você não pode falar isso, o que minha mãe vai pensar disso? Sua família? Eu tenho uma filha!. A gente é manipulada de uma forma tão suja, que ele nos faz pensar em tudo o que pode prejudicar ele, ao redor dele, mas nunca o nosso sentimento.

No final, a cantora disse que renasceu e que atualmente vive bem melhor em todos os sentidos:

- Hoje eu entendi que eu só comecei a viver dos meus 34 anos em diante. Eu falo que tenho um aninho de vida. Um ano que eu estou me descobrindo como mulher, descobrindo o que de fato é um relacionamento saudável, o que é trabalhar de forma saudável, fazer as minhas escolhas. Eu falo que é uma coisa tão boba, mas sabe quando você respira, enche o pulmão e o ar vem? Respirar com liberdade. Me sinto assim. Hoje eu dou valor nas pequenas coisas, que antes eu não conseguia enxergar, porque eu estava tão bitolada no meu mundo de meu Deus, como vai ser?, nós nos sentimos tão sufocadas nessas relações que a gente deixa de viver. Hoje eu sinto que eu tô viva.