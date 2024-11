Após Nego do Borel se envolver em briga física, mãe do cantor sai em defesa: Teremos sempre que apanhar quietos?

Nego do Borel viu seu nome envolvido em mais uma polêmica após entrar em uma briga física com outro homem na manhã do último domingo, dia 24. Segundo informações do colunista Leo Dias, o desentendimento teria sido causado por causa do trânsito.

Em suas redes sociais, a mãe de Nego, Roseli Viana, se pronunciou defendendo o filho:

Será que teremos sempre que apanhar quietos? Será que teremos sempre que abaixar a cabeça e ir para casa chorar? Ninguém sabe o quanto fomos fortes para chegar até aqui. É muito fácil julgar. Difícil é se colocar no nosso lugar e ouvir desaforos todos os dias.

Ainda na tarde do último domingo, dia 24, Nego explicou que a situação foi causada pela outra parte e que apenas se defendeu:

As pessoas estão confundindo as coisas, não dá pra tolerar tudo. Infelizmente hoje de manhã tive um probleminha com um cidadão que me deu um soco por trás, não quero e sou contra qualquer tipo de violência, já falei que lugar de luta é no ringue. O meu mestre me educa muito bem e me ensina cada dia mais, mas tem hora que não dá pra ficar, abaixo a cabeça sempre. Situação muito chata, mas chega de apanhar e ficar calado.

