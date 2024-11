Marcelo diz que Tite será importante para reunificar o Consórcio

Prefeito eleito de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos) trabalha para que no dia 1º de janeiro de 2025 as sete cidades da região voltem a integrar o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC. Ele assegurou o retorno do município que irá comandar ao colegiado e tenta convencer Tite Campanella (PL), que assumirá o Palácio da Cerâmica no início do próximo ano, a fazer o mesmo e conduzir a volta de São Caetano.

“Conversei com o prefeito Tite ontem (sábado) e falei para ele que ele precisa liderar esse processo de retorno das cidades, inclusive na discussão do novo modelo (de governança) para o Consórcio”, afirmou Lima.

O prefeito eleito de São Bernardo destacou ainda o conhecimento acumulado por Tite ao longo de sua trajetória política como um diferencial. “Ele tem uma grande responsabilidade, que é conduzir o retorno de São Caetano ao Consórcio, e a sua experiência como prefeito, vereador, presidente da Câmara, e agora prefeito eleito, será importante para que ele possa comandar esse processo de discussão sobre um novo modelo do Consórcio”, afirmou.

Após a definição das eleições municipais, no fim de outubro, os prefeitos eleitos se reuniram em um almoço, no qual o Consórcio foi um dos temas colocados à mesa. Na ocasião, Tite não descartou a reintegração de São Caetano ao grupo. Ele, entretanto, fez algumas ressalvas. O liberal falou em reformular o colegiado para torná-lo “eficiente para a região e para cada cidade” e disse que para isso seriam necessários alguns ajustes.

Lima afirmou que tem falado com os prefeitos das demais cidades sobre o Consórcio e que as conversas têm sido amistosas. “A gente está buscando o consenso e a integração para a volta de São Bernardo e de São Caetano”, afirmou.

HISTÓRICO

São Bernardo e São Caetano deixaram o colegiado no dia 20 de dezembro de 2022. Os atuais prefeitos Orlando Morando (PSDB) e José Auricchio (PSD) não concordaram com o resultado da eleição que elegeu os petistas Marcelo Oliveira (Mauá) como presidente e José de de Filippi Júnior (Diadema) como vice.

Ribeirão Pires também saiu, mas dias depois o prefeito Guto Volpi (PL) comunicou o retorno do município ao colegiado.