Obra do CEU Diadema avança apenas 20% de março a novembro

Principal vitrine da gestão José de Filippi Júnior (PT), prefeito de Diadema, o CEU (Centro Educacional Unificado), o Quarteirão da Educação, que deveria ter sido entregue em fevereiro deste ano, tem “aproximadamente 70% de todo o conjunto organizado”, disse o o chefe do Executivo, em vídeo publicado nas redes sociais. A gravação, durante visita ao empreendimento, na última semana, mostra o esqueleto do prédio e muita lama na fundação. O avanço da obra caminha a passos lentos, em março deste ano a construção, segundo reportagem da época publicada pelo Diário, indicava “pouco mais de 50%”, ou seja, em oito meses, avançou apenas 20%.

Se esta velocidade for mantida, o equipamento, que segundo o Paço, ainda comandado por Filippi, será entregue “até o final do ano”, de fato, deverá ser inaugurado no prazo de 12 meses. Quase dois anos após o prazo inicial estimado.

No começo de julho, a obra com custo global de R$ 138 milhões, sendo R$ 90 milhões de recursos da União, recebeu visita de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Na ocasião acompanhado de ministros, o presidente ‘previa’ o futuro: “Vou inaugurar sem ele (Filippi). Se demorar (a obra) e passar as eleições, a gente se encontra para entregar”, prometeu.

Alexandre Padilha, ministro de Relações Institucionais, na mesma agenda com o prefeito Filippi e Lula, que ignoraram a imprensa por medo de serem questionados sobre os constantes atrasos na obra, chegou a afirmar que a construção estava dentro do cronograma pré-estabelecido. “O prazo é até o final do ano. Calendário e ritmo estão corretos. Vamos entregar antes de terminar o mandato do José de Filippi”, garantiu.

SEM DATAS

Apesar das afirmações das lideranças políticas e de Filippi, que garantem bom ritmo de obras, a Prefeitura de Diadema não informou quando pretende realizar a inauguração do espaço e quando de fato será aberto para o seu real propósito, o de ser um espaço educacional e cultural.

“A obra está visivelmente atrasada e muito longe de atingir o percentual anunciado”, comentou o vereador Cabo Angelo (MDB). O parlamentar justifica sua fala após analisar dados da obra disponíveis e vistoriar in loco a construção.

O emedebista indica que a futura gestão, do prefeito eleito Taka Yamauchi (MDB), terá a missão de concluir e entregar o CEU. “O atraso dessa obra reflete uma gestão marcada pela falta de planejamento e transparência. Agora, o futuro dessa iniciativa recairá nas mãos do novo prefeito, que terá a difícil missão de reorganizar o cronograma e garantir a conclusão de um projeto essencial para os moradores”, afirmou.

O vereador ainda fez uma reflexão sobre a atual gestão municipal, que atrasou ou ainda atrasa a entrega de obras estratégicas e enfrenta problemas com a Saúde, com longas filas e pacientes nos corredores do Hospital Municipal de Diadema (Hospital Piraporinha). “É lamentável que, em vez de admitir os problemas e buscar soluções, o atual gestor prefira propagar informações distorcidas. A população merece respeito e, sobretudo, compromisso com a verdade”, declarou.