América-MG faz o dever de casa e se despede da Série B com vitória diante do Brusque

O América-MG venceu o Brusque pelo placar de 3 a 0, em partida realizada na noite deste domingo, no Estádio Independência, pela 38ª e última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os gols do jogo foram marcados por Moisés, Davó e Fabinho.

Com o resultado, o América-MG chegou aos 58 pontos e subiu para o oitavo lugar, encerrando participação na competição nacional sem conseguir o sonhado acesso. O Brusque, que estará na Série C em 2025, estacionou nos 36 pontos, junto com Guarani, Ituano e Ponte Preta no Z-4. Nesta rodada, os times apenas cumpriram tabela.

A primeira boa oportunidade foi do time catarinense. Aos oito minutos, Rodrigo Pollero finalizou na trave e quase abriu o placar. O América-MG respondeu com Moisés, aos 16, em tentativa de cabeça. Aos 19, Davó foi derrubado na área e a árbitra marcou pênalti. Na cobrança, Moisés chutou rasteiro e abriu o marcador a favor do time mineiro.

O clube da casa manteve o domínio do jogo e criou oportunidades de ampliar o marcador, mas só conseguiu aos 36 minutos, quando Davó recebeu lançamento de Nicolas, arrancou em velocidade e bateu na saída de Matheus Nogueira, para levar vantagem confortável para o intervalo.

No segundo tempo, o jogo perdeu intensidade mas o América-MG chegou ao terceiro gol aos 30 minutos. Fabinho balançou as redes em jogada de profundidade. O gol foi confirmado após participação do VAR. Tranquilo em campo, o América-MG encerrou sua participação na Série B de 2024.

Na próxima temporada, o América-MG terá o objetivo de voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro, enquanto o desafio do Brusque é subir novamente para a segunda divisão nacional.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG 3 X 0 BRUSQUE

AMÉRICA-MG - Jori; Matheus Henrique, Júlio, Lucão e Nicolas (Paulinho); Felipe Amaral (Kauã Diniz), Moisés (Elizari) e Juninho (Yago Santos); Fabinho, Davó e Adyson (Daniel Júnior). Técnico: Diogo Giacomini.

BRUSQUE - Matheus Nogueira; Gabriel Pinheiro, Jhan Torres, Éverton Alemão (Lucas Reis) e Marcelo (Luiz Henrique); Rodolfo, Marcos Serrato (Cauari), Dionísio e Agustín González; Rodrigo Pollero (Guilherme Queiroz) e Diego Mathias (Diego Tavares). Técnico: Marcelo Cabo.

GOLS - Moisés aos 20 e Davó aos 37 minutos do primeiro tempo; Fabinho aos 37 minutos do segundo tempo

ÁRBITRA - Daiane Muniz (SP)

CARTÃO AMARELO - Kauã Diniz (AME)

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis

LOCAL - Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG)