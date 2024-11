‘Papo de Estrela’ é atração gratuita no Cesa Vila Sá

Fim de ano, crianças pensando nas férias, mas sempre há espaço para aprender coisas novas, como conhecer um pouco mais sobre a formação das estrelas, supernovas, buracos negros e outros temas ligados às ciências. Essa é a proposta do espetáculo infantil Papo de Estrela, da Coletiva Teatral Pontos de Fiandeiras, de Santo André, que estreia amanhã, no Cesa Vila Sá e segue em circuito pelo Cesa Vila Linda (30) e 1º/12) e Cesa Vila Humaitá (7/12), sempre às 15h, com entrada gratuita e acessibilidade em Libras.

A Coletiva Pontos de Fiandeiras apresenta ao público a história de uma menina que estudava para a última prova de ciências do ano. Tinha medo de tudo e duvidava de muita coisa. Ela estudava sobre as estrelas, os astros, o universo e não entendia o motivo pelo qual precisava estudar tudo aquilo. Lia e nada compreendia. De repente pega no sono e… Será que foi sonho ou não?! Mas Parafina, a menina palhaça, ouviu um Papo de Estrelas. Ela ouviu mesmo ou tudo foi apenas sonho? Acordou assustada e atrasada para sua grande prova. O que será que ela ouviu? O que será que ela aprendeu sobre os mistérios das Estrelas?

A partir da dificuldade como uma criança lida com as aprendizagens escolares, seus desafios, dúvidas e como ela pode ultrapassar tudo isso por meio da ludicidade, o espetáculo procura contribuir para o letramento das crianças, para a autonomia no ato de conhecer, para a diversão e a alegria diante do conteúdo escolar, lidando com os desafios de aprendizagem de maneira mais leve e lúdica.

Papo de Estrela ancora-se no trabalho da atriz, palhaça, professora e contadora de histórias Roberta Marcolin Garcia, que além de atuar e assinar a direção, concebeu a dramaturgia juntamente com Paulo Serra (geógrafo). Outro elemento no espetáculo é a música, que será executada ao vivo pela banda das Três Marias, formada pela tecladista Giselle Maria que assume a direção musical da peça, Carol Lorac no violão e outras cordas e a percussionista Karyn Carolyne.

O Cesa Vila Sá fica na Rua Planaltina, s/nº, em Utinga. Já a unidade Vila Linda está situada na Rolândia, 115, no Jardim Alvorada, enquanto a Vila Humaitá ocupa espaço na Rua Guerra Junqueira, 366, na Vila Humaita.