GCM de São Bernardo é baleado em São Paulo

A Polícia Civil está investigando um roubo ocorrido contra um guarda civil municipal de São Bernardo , de 34 anos, na manhã deste sábado (23), na Avenida Miguel Estefano, zona sul da capital. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, o GCM relatou que estava a caminho de sua residência quando foi abordado por dois homens em uma motocicleta. Os suspeitos tentaram roubar sua motocicleta e, em seguida, atiraram contra ele. O guarda foi atingido e teve sua arma de fogo levada pelos criminosos, que fugiram do local. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Saboya, onde permanece internado. A perícia foi acionada, e o caso foi registrado como roubo no 26° Distrito Policial (Sacomã). Diligências estão em andamento para localizar e prender os responsáveis, bem como esclarecer os detalhes do ocorrido.