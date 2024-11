No aniversário de 7 anos, Moeda Verde chega ao Núcleo São Sebastião

A Prefeitura de Santo André, por meio do Núcleo de Inovação Social, e o Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental), promoveram nesta sexta-feira (22) o lançamento da 29ª comunidade participante do Moeda Verde, o Núcleo São Sebastião.

O evento integrou as comemorações do aniversário de sete anos da iniciativa e também serviu para o anúncio da 30ª comunidade que integrará o programa, o Núcleo Nova Progresso, no Parque Gerassi, cujas trocas têm projeção de começar a partir do dia 10 de dezembro.

A novidade foi compartilhada pela deputada estadual e primeira-dama, Ana Carolina Serra (Cidadania), presente no lançamento, acompanhada pelo prefeito Paulo Serra (PSDB), o superintendente do Semasa, Ajan Marques de Oliveira, e a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Ana Claudia de Fabris.

“Aquilo que achamos que não serve, serve. Aqui no Moeda Verde trocamos o reciclável por alimento de alta qualidade nutricional e, quando a cooperativa vende o reciclável, esse resíduo se torna dinheiro”, disse Ana Carolina.

No Núcleo São Sebastião as trocas vão ocorrer quinzenalmente, às quartas-feiras, a partir das 10h, na praça da Rua Grajaú, e vão beneficiar cerca de 200 famílias.

“O Moeda Verde é uma ação transversal, que leva consciência ambiental para as comunidades, economizando recursos públicos e gerando emprego na outra ponta. Não é só uma simples troca, é um exemplo para o Brasil e para o mundo sobre estas discussões sustentáveis tão presentes nos dias de hoje”, destaca o prefeito Paulo Serra.