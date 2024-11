Palavra do Leitor - 23 de novembro de 2024

Golpe de Estado – 1

‘PF indicia Bolsonaro, Braga Netto e mais 35 por golpe de Estado’ (Política, ontem). A turma que “bolou” o golpe a ser dado antes da posse do presidente Lula/Alckmin, de tão primária lembram as Organizações Tabajara. Parabéns à Polícia Federal.

Tania Tavares

Capital

Golpe de Estado – 2

Depois da bombástica notícia veiculada pela imprensa, de que grupo formado por verdadeiros terroristas tramaram durante o governo Bolsonaro plano dentro do Planalto para ser executado em dezembro de 2022, após a eleição presidencial, no qual iriam – como tentaram e, felizmente, não conseguiram – envenenar Lula e matá-lo num hospital, fuzilar o vice Geraldo Alckmin e sequestrar e explodir o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Alexandre de Moraes, a Polícia Federal, depois de trabalho exaustivo de quase dois anos de investigações, indicia 37 personagens traidores da República, entre eles o mentor do golpe de Estado, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Grupo é formado, ainda, por ex-ministros, militares da banda podre das Forças Armadas, ex-assessores do ex-presidente, três membros da PF (Alexandre Ramagem, Anderson Torres e Wladimir Matos Soares, que atuava como segurança de Lula) e o presidente do PL, literal partido do golpe, Valdemar Costa Neto. E por esse diabólico plano contra as instituições, podem, se condenados, pegar penas de até 30 anos. De preferência, em presídios de segurança máxima.

Paulo Panossian

São Carlos (SP)

Golpe de Estado – 3

História descabida. Se alguém quase foi morto, foi o Bolsonaro – e não vi esforço algum para descobrir o mandante. Recentemente, Fafá de Belém falou sobre envenenar o Bolsonaro; alguém falou alguma coisa? Alexandre de Moraes pediu 24 horas para explicar? Foi presa? Se o mesmo fosse dito por bolsonaristas sobre o Lula, seria Golpe de Estado e estaria preso e condenado a 17 anos.

Giane Leal Fior

do Instagram

Ensino universitário

'Consórcio e UFABC alinham detalhes para curso de Pedagogia’ (www.dgabc.com.br). Não pode ficar só em Pedagogia. Quando vão perceber que precisa criar cursos necessários para a região? Medicina, engenharias, administração, enfermagem etc? Com a quantidade de hospitais que estão construindo, vai faltar mão de obra.

Miguel De La Casa

São Bernardo

Caps de S.Bernardo

‘Após um mês da inauguração, muro de Caps desmorona’ (Setecidades, ontem). Obra que custou R$ 6 milhões! Imagino o lucro da construtora ao utilizar pouco material e de baixa qualidade. Será que a construtora é parceira e financiadora de campanha eleitoral?

Joselenes Souza Santos

São Bernardo

Futebol

Por que a pipoca estoura? Isso acontece quando se botafogo na vasilha onde está o grão de milho de pipoca. Quando se botafogo nela, é fornecido calor ao grão de milho de pipoca, que, além de possuir aproximadamente 15% de água em seu interior, possui uma casca dura e resistente. Pois bem, quando se botafogo na vasilha onde está o milho de pipoca, a temperatura da água do grão é elevada, sofrendo ebulição e transformando-se em vapor. Esse vapor, gerado quando se botafogo, e o amido aquecido no interior do milho de pipoca, exercem uma pressão que rompe a casca, transformando o grão em pipoca. É importante frisar que tudo isso acontece quando se botafogo na vasilha que contém o milho de pipoca. Portanto, quando se botafogo, consequentemente, começa o pipocar. A propósito, o Porco, um animal conhecido por devorar tudo o que vê em sua frente, adora pipoca. O Galo também.

Túllio Marco Soares Carvalho

Bauru (SP)